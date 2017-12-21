Зеленые листовые овощи помогают сохранить память и другие когнитивные функции мозга. В исследовании приняли участие 960 пожилых людей, средний возраст которых составлял 81 год. Они прошли анкетирование, указав, чем обычно питаются, и были разделены на две группы.

Добровольцы также ежегодно выполняли тесты на внимание, память, мышление. Выяснилось, что у тех, кто каждый день ел много зелени, признаки старения мозга проявлялись в меньшей степени. По словам исследователей, они были на 11 лет моложе тех, кто не употреблял овощей.