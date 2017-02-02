К середине XXI века, если верить ученым, на планете случится коллапс электрических систем. Это доказали британские и американские геофизики. По оценкам специалистов, скорее всего, на 2050 год придется наступление минимума солнечной активности. Такое явление, как отмечают авторы исследование, похоже на минимум Маундера - период долговременного уменьшения солнечной активности.
Из-за этого примерно на треть сократится объем гелиосферы - области вокруг светила, где доминирует магнитное поле Солнца. Это приведет к проникновению вглубь Солнечной системы высокоэнергетических заряженных частиц, которые, возможно, и спровоцируют коллапс энерго=систем планеты.
Источник Маяк
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