К середине XXI века, если верить ученым, на планете случится коллапс электрических систем. Это доказали британские и американские геофизики. По оценкам специалистов, скорее всего, на 2050 год придется наступление минимума солнечной активности. Такое явление, как отмечают авторы исследование, похоже на минимум Маундера - период долговременного уменьшения солнечной активности.

Из-за этого примерно на треть сократится объем гелиосферы - области вокруг светила, где доминирует магнитное поле Солнца. Это приведет к проникновению вглубь Солнечной системы высокоэнергетических заряженных частиц, которые, возможно, и спровоцируют коллапс энерго=систем планеты.