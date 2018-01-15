Специалисты из Боннского университета выяснили, что употребление картофеля фри, бургеров и прочей «быстрой еды» заставляет иммунную систему работать в режиме «чрезвычайного положения». Такая нагрузка чревата развитием аллергий, аутоиммунных заболеваний и диабета.

Исследователи смогли вычислить, как менялась работа генов в иммунных клетках при переходе на богатую насыщенными жирами диету. В том, как именно рецептор узнаёт о переходе на фастфуд, ученые ещё намерены разобраться.

Но, как отмечают исследователи, уже очевидно, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее.