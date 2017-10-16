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16 октября 2017
11:16:34

Ученые нашли способ предотвратить старение

Молекулярный механизм, отвечающий за продолжительность жизни червей и млекопитающих, определяется определенной группой белков. Об этом говорится в докладе ученых из Университета Кейс Вестерн Резерв, опубликованном в журнале Nature Communications, сообщает РИА Новости.

В ходе исследования специалисты выяснили, что повышение или уменьшение концентрации белков KLF, регулирующих активность генов, позволяет продлевать или сокращать жизнь круглых нематод Caenorhabditis elegans.

Отмечается, что KLF присутствует не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека. Эти соединения подавляют экспрессию генов, в ходе которой информация ДНК используется для синтеза биополимеров.

Также эта группа белков контролирует аутофагию, способствуя уничтожению дефектных клеток, их органелл и побочных продуктов жизнедеятельности. В результате снижения уровня KLF происходит накопление токсичных веществ в клетках, что приводит к старению организма.

Кроме того, эти белки важны для поддержания функции кровеносных сосудов, а их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. В исследовании подчеркивается, что за счет повышения концентрации KLF в организме человека можно существенно увеличить продолжительность жизни.


 

 




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