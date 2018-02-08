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08 февраля 2018
09:33:07

Ученые нашли полезные свойства у пива

Оно способно помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом. Американские  биологи установили, что полезным действием обладает содержащееся в хмеле вещество ксантогумол.

Опыты проводились на мышах, откормленных пищей с высоким содержанием жиров. Такой рацион приводит к ожирению, повышенному давлению и другим серьезным проблемам со здоровьем. В ходе опытов мыши, получавшие производные ксантогумола, демонстрировали снижение инсулинорезистентности — фактора, приводящего к диабету второго типа.

У подопытных грызунов также подавлялась восприимчивость к вызывающему в организме чувство голода лептину. В связи с этим мыши раньше испытывали насыщение и меньше ели.

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