Лечение основано на специфичных для каждого вида опухоли неоантигенах — дефектных пептидных молекулах, присутствующих на поверхности злокачественных клеток. Новая вакцина помогает организму распознавать эти неоантигены и активизировать иммунитет на борьбу с ними.

Проведенные на мышах испытания показали, что такие вакцины намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей.