Лечение основано на специфичных для каждого вида опухоли неоантигенах — дефектных пептидных молекулах, присутствующих на поверхности злокачественных клеток. Новая вакцина помогает организму распознавать эти неоантигены и активизировать иммунитет на борьбу с ними.
Проведенные на мышах испытания показали, что такие вакцины намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей.
Источник Lenta.ru
Компанию ему составил глава региона Дмитрий Азаров
Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация
На этом настаивают тольяттинские депутаты.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%.
Сайт volgaclassic.ru – вот адрес, по которому прямо сейчас можно купить билет на XI фестиваль музыки и искусств со скидкой 50%.
6 марта в Тольятти состоялось ее торжественное открытие
Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00