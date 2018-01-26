Мальчик объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание родителей, хотел, чтобы они увидели, что он может сделать. А дымовые шашки запустил, чтобы приехали пожарные, ФСБ, прокуратура. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Бодров, директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, в стенах которого временно располагается школа.

По его словам, мальчик пришел с чехлом для гитары и сказал, что после школы пойдет на репетицию. Ученика, который не так давно перевелся из Тольятти, считали нормальным парнем, «хорошистом», никаких к его дисциплине у педагогов не было.

Подросток накануне явился в здание учебного заведения с дымовыми шашками и пневматическим оружием. После ЧП школу пришлось эвакуировать. Сейчас происшествием занимаются сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.