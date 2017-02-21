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21 февраля 2017
07:56:35

Участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года предварительно подтверждено

Об этом решении Международного олимпийского комитета сообщил вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин. По его словам, все рекомендации, которые были получены после первого доклада комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, выполнены, и сейчас ОКР ожидает дополнений по второй части доклада, - заявил Игорь Левитин в интервью «Российской газете».

Он признал, что ОКР пока не располагает фамилиями спортсменов, упомянутых во второй части доклада комиссии Макларена. Они, по словам Левитина, известны только международным федерациям соответствующих видов спорта, которые самостоятельно принимают решение о допуске спортсменов к соревнованиям.

Источник НСН




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