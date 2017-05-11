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11 мая 2017
11:22:31

Убийца тольяттинского пенсионера отправится в тюрьму не в первый раз

В дежурную часть отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Лесной, неизвестный нанес ножевое ранение его отцу, в результате которого 60-летний  мужчина скончался.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Со слов заявителя полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице, и употреблял с ним спиртные напитки. После завершения застолья незнакомец покинул квартиру, однако через некоторое время вернулся. По данным заявителя, между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.

Стражи правопорядка приступили к отработке полученной информации, осмотрели жилое помещение и опросили соседей погибшего с целью установления возможных свидетелей. Также на причастность к данному инциденту полицейские проверили лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и недавно освободившихся из мест лишения свободы.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, уже на следующий день, сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.




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