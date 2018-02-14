Арест на дорогую иномарку наложили судебные приставы. Им пришлось завести исполнительное производство на мужчину, который взял кредит в банке и накопил долг в 214 тысяч рублей, возвращать который не спешил.
Гражданину вручили постановление об аресте транспортного средства и сообщили, что машину продадут, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долга. Подобная перспектива очень напугала владельца иномарки. Он в тот же день нашел нужную сумму и выплатил все, что был должен.
Как только в службе приставов получили подтверждение о том, что средства перечислены, арест с автомобиля был снят.
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