Функции тольяттинских общественников расширяются. Членам общественных советов предстоит вскоре курировать вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог. Более того, указывать властям на болевые точки своих микрорайонов, такие как нелегальная продажа алкоголя, несанкционированная рыночная торговля, случаи вандализма, рассказали в тольяттинской горадминистрации. Здесь призвали горожан использовать возможность улучшить жизнь в собственном микрорайоне.

Глава города Сергей Анташев отметил, что «нам нужна обратная связь буквально от каждого жителя». Бюджет дефицитный, денег мало, и их надо тратить максимально эффективно - на людей и для людей.

При этом у тольяттинцев появится возможность привлечь в микрорайон реальные бюджетные средства. К примеру, существенный процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон для решения насущных проблем. Таким образом, у жителей появится дополнительный стимул сообщать о точках продаж «левого» алкоголя.

Работа по формированию ОСМ в Тольятти близится к завершению. Определены границы 85 микрорайонов, актив людей, готовых работать в советах. Сейчас идет активное согласование кандидатур на должность руководителей.