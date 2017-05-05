С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву. Это перед КПП военного училища на ул. Ворошилова – там состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.
В программе: возложение цветов к памятнику, выставка вооружения, военной техники, показательные выступления по рукопашному бою, концерт и полевая кухня.
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