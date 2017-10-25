В них будет храниться вся история медицинской помощи, оказанная по полису обязательного медицинского страхования. Карты будут доступны на сайте госуслуг. Это следует из проекта распоряжения правительства РФ, подготовленного Минэкономразвития.

Сейчас на портале можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу, прикрепиться к медорганизации. В будущем там будут доступны просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.

Сервис проверки оказанных медуслуг был бы крайне полезен, считают эксперты. Он позволит бороться с «приписками» — когда, например, стоимость медпомощи завышена или услуга оказана только на бумаге. Кроме того, граждане увидят, сколько за их лечение получает больница.