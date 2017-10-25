слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
25 октября 2017
10:16:51

У тольяттинцев появятся вечные электронные медицинские карты

В них будет храниться вся история медицинской помощи, оказанная по полису обязательного медицинского страхования.  Карты будут доступны на сайте госуслуг. Это следует из проекта распоряжения правительства РФ, подготовленного Минэкономразвития.

Сейчас на портале можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу, прикрепиться к медорганизации. В будущем там будут доступны просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.

Сервис проверки оказанных медуслуг был бы крайне полезен, считают эксперты. Он позволит бороться с «приписками» — когда, например, стоимость медпомощи завышена или услуга оказана только на бумаге. Кроме того, граждане увидят, сколько за их лечение получает больница. 

Источник Известия




Последние новости Тольятти

25 октября
13:53
Европейская Россия остается в холодном мешке

Арктический воздух, охвативший Русскую равнину, заметно снизил температурный режим

25 октября
12:46
«Потап и Настя» объявили о прекращении деятельности

Украинский поп-дуэт решил взять паузу

25 октября
12:22
В Греции зажгли огонь Олимпийских Игр 2018 года

Торжественная  церемония состоялась на развалинах храма богини Геры

25 октября
12:14
В Тольятти девочка попала под колеса по дороге домой из школы

ДТП произошло накануне днем в районе дома №30 по улице Революционной

25 октября
11:23
АВТОВАЗ сегодня начинает российские продажи двух своих новинок

Речь идет об автомобилях Vesta SW и Vesta SW Cross

25 октября
10:49
В Тольятти продолжается восстановление «Леса памяти»

Он назван так по имени мемориального комплекса...

25 октября
10:26
В Тольятти задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск несколько лет назад

Следовавший по улице Громовой экипаж Росгвардии обратил внимание на человека, который попытался скрыться


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+