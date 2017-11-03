Судебные приставы отправят на реализацию «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска, который сами отыскали на автостоянке. Житель Тольятти задолжал банковской организации 700 тысяч рублей. Кредиторы обратились в суд, где на транспортное средство наложили арест. Начальную стоимость машины определили 665 тысяч.
Судебные приставы долго пытались связаться с должником, но все безрезультатно. Тогда работники ведомства произвели исполнительный розыск имущества, в ходе которого местонахождение «Порша» было установлено: он находился на охраняемой стоянке. Здесь же и был арестован.
В настоящее время приставы собрали весь пакет документов для продажи автомобиля. Вырученные деньги передадут кредитной организации в счет погашения задолженности гражданина.
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