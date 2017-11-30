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30 ноября 2017
07:00:59

У «Территории опережающего развития» в Тольятти появился 19 резидент

Подписано трехстороннее соглашение с ООО «ЛЕВАНТО». Мероприятие прошло накануне в Правительстве Самарской области. Свою подпись в документах поставили директор компании Павел Селиверстов, глава регионального Минпромторг Александр Кобенко и глава Тольятти Сергей Анташев.

ООО «ЛЕВАНТО» — организация по производству кожгалантерейных изделий. Производство будет располагаться в «Жигулевской долине».

Компания планирует вложить 25 млн. рублей и создать 103 рабочих места. В рамках проекта запланировано запустить производственный процесс по изготовлению кожгалантерейных изделий разных стилей, моделей, отличающихся модным дизайном и повышенной функциональностью, высоким качеством и удобством, оптимальной ценой, соответствующих последним тенденциям моды.

«Проект рассчитан на 10 лет, компания планирует наладить в Тольятти производство мужской и женской кожгалантереи. Продукция будет производиться из российского сырья», - пояснил директор ООО «Леванто» Павел Селиверстов.




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