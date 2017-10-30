На площади Свободы состоится смотр спецтехники, которая будет задействована в содержании дорог ближайшей зимой. Будут представлены комбинированные дорожные машины, тракторы, мехлопаты и другие виды машин — всего около 140 единиц.
В событии примут участие глава Тольятти Сергей Анташев, его первый заместитель Игорь Ладыка, руководители профильных департаментов, а также представители компаний-подрядчиков, — сообщила горадминистрация.
Здесь напомнили, что за содержание магистральных дорог Тольятти отвечает компания «Автодоринжиниринг». Что касается внутриквартальных проездов, то в Автозаводском и Комсомольском районах подрядчиком является «СпецАвтоТранс». В Центральном районе эти задачи возложены на «Зеленстрой».
Смотр начнётся перед театром кукол «Пилигрим» в 10:30.
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