На площади Свободы состоится смотр спецтехники, которая будет задействована в содержании дорог ближайшей зимой. Будут представлены комбинированные дорожные машины, тракторы, мехлопаты и другие виды машин — всего около 140 единиц.

В событии примут участие глава Тольятти Сергей Анташев, его первый заместитель Игорь Ладыка, руководители профильных департаментов, а также представители компаний-подрядчиков, — сообщила горадминистрация.

Здесь напомнили, что за содержание магистральных дорог Тольятти отвечает компания «Автодоринжиниринг». Что касается внутриквартальных проездов, то в Автозаводском и Комсомольском районах подрядчиком является «СпецАвтоТранс». В Центральном районе эти задачи возложены на «Зеленстрой».

Смотр начнётся перед театром кукол «Пилигрим» в 10:30.