Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте. Эта награда стала первой олимпийской в истории российского керлинга и третьей медалью сборной России на Играх в Корее. Ранее бронзу в копилку российской команды принес шорт-трекист Семен Елистратов, серебро завоевали фигуристы в командных соревнованиях.
Всего же за день были разыграны семь комплектов, и ни одной стране не удалось выиграть хотя бы два золота. В общем зачете первыми по-прежнему идут немцы. Россия занимает одиннадцатое место.
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