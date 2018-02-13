Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте. Эта награда стала первой олимпийской в истории российского керлинга и третьей медалью сборной России на Играх в Корее. Ранее бронзу в копилку российской команды принес шорт-трекист Семен Елистратов, серебро завоевали фигуристы в командных соревнованиях.

Всего же за день были разыграны семь комплектов, и ни одной стране не удалось выиграть хотя бы два золота. В общем зачете первыми по-прежнему идут немцы. Россия занимает одиннадцатое место.