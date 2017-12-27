Изучение общественного мнения проводил Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. Исследование включало в себя интернет-опрос на официальном сайте полиции и редакции «Российской газеты», опрос населения специалистами ВЦИОМ, а также информацию, размещенную в блогосфере.

Результаты свидетельствуют о том, что большая часть опрошенных считает работу ГИБДД эффективной и оценивает ее положительно. Этот показатель находится в диапазоне 57-58%. Противоположной оценки придерживается 34% опрошенных, причем это респонденты, относящиеся к возрастной группе от 18 до 24 лет.

В среднем, 60% опрошенных контактировали с сотрудниками Госавтоинспекции порядка двух лет назад. Остальные респонденты или не общались с ними, или затруднились вспомнить факт данного события.

64% опрошенных за последний год не сталкивались с неправомерными действиями сотрудников Госавтоинспекции коррупционной направленности, 36% участвовавших в опросе интернет-пользователей ответили на данный вопрос утвердительно.

Из числа неправомерных действий по результатам интернет-опроса на первом месте определены контакты сотрудников Госавтоинспекции с автовладельцами при нарушении последними правил дорожного движения (40%).

Существенным фактором снижения числа фактов коррупционного поведения сотрудников Госавтоинспекции при принятии экзаменов на право управления автомобилем, выдачу водительского удостоверения или его обмена (с 34% до 23%) является интенсивное внедрение в деятельность ГИБДД и органов исполнительной власти цифровых технологий, в частности возможностей официального интернет-портала государственных услуг.

Так, если раньше пользователи сети Интернет нередко жаловались на плохую организацию процесса оказания госуслуг, то в этом году оценка предоставляемых услуг по линии ГИБДД существенно улучшилась. Интернет-сообщество отмечает, что процесс замены водительских удостоверений, постановки машины на учет стал гораздо быстрее и дешевле (скидка при оплате госпошлины через портал госуслуг составляет 30%).

В комментариях руководства ВЦИОМ отмечается, что имидж ГИБДД улучшается. Инспекторы становятся нейтральной стороной в отношениях закона и автомобилиста. Целенаправленная работа МВД России дает результаты. При этом молодые граждане более требовательны и рассчитывают на большую адекватность службы.

На высокий уровень готовности к конструктивному взаимодействию с сотрудниками Госавтоинспекции указывают и результаты опроса граждан о готовности информировать о нарушениях правил дорожного движения, который был проведен редакцией «Российской газеты» совместно с Госавтоинспекцией МВД России.

Результаты измерения мнения интернет-пользователей свидетельствуют о том, что сообщать в ГИБДД о нарушениях, при условии легкости подачи обращения, готовы около половины респондентов. Дополнительно, без всяких условий готовы сообщать о нарушителях еще четверть опрошенных. При этом граждане надеются на дальнейшие ответные шаги со стороны Госавтоинспекции в создании более комфортных условий коммуникации.