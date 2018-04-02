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02 апреля 2018
08:28:22

У православных тольяттинцев начинается Страстная седмица

Это последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа. В эти дни верующим предписывается строгий пост "ради Страстей Христовых", которые он претерпел за грехи человечества. Кроме того, усиленным постом православные пытаются достойно подготовить себя к встрече Светлого Христова Воскресения.

В Страстную седмицу все дни называются Великими. Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.

Источник Интерфакс




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