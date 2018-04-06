Этот день у верующих считается днем великой скорби, он посвящен страданиям Иисуса Христа, который, согласно библии, в этот день был распят на кресте. Богослужение в храмах проводится накануне вечером.

На поклонение верующих выносится плащаница, на которой изображено снятое с креста тело Иисуса Христа. В это время прихожане стоят с зажженными свечами. Сегодня православные стараются избегать домашней работы и соблюдают строжайший пост.

Особо ортодоксальные полностью воздерживаются от пищи.