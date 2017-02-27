В течение 7 ближайших недель верующие будут практиковать воздержанность в развлечениях и в пище. Во время поста можно употреблять только растительные продукты, и есть отдельные дни, когда разрешены вино и рыбная икра.

Пост завершится через 7 недель Пасхой, которая в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще ничего не есть. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Впрочем, ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал известный проповедник Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей". "Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела", - говорил он.