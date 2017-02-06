Готовится законопроект, регулирующий потребление вейпов, вскоре его внесут на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, дается определение испарительной смеси для устройств, имитирующих курение табака и законодательно закрепляется понятие такого устройства.

Разработчики намерены установить запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, ограничить их рекламу и запретить использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств.

"Законопроект будет иметь положительное влияние на здоровье нации в целом, предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди несовершеннолетних", - уверены авторы инициативы.

В настоящее время федеральное законодательство вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним, не регулирует. Производители утверждают, что электронные сигареты безопасны и могут применяться в качестве средства никотинозаместительной терапии.

В то же время электронные сигареты появились не так давно, их воздействие на организм на сегодняшний день полностью не изучено. По мнению ряда врачей, в некоторых случаях при использовании электронной сигареты организм курильщика получает еще больше никотина, так как многие прибегают к такой сигарете гораздо чаще, чем к обычной.