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15 декабря 2017
11:35:03

У пьяных водителей начнут проверять кровь

Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, вводящие новую предельно допустимую норму содержания алкоголя в организме водителя: 0,3 г на литр крови. Она нужна, чтобы лишать прав нетрезвых водителей, которые находятся в бессознательном состоянии после ДТП либо не могут сдать на анализ мочу.

Руководство МВД и ряд депутатов Госдумы признались, что этот законодательный пробел мог быть устранен еще в 2013 году, но «по ошибке» этого сделано не было. Новая норма заработает в течение 90 дней после вступления закона в силу. Большую часть процедурных вопросов Минздрав уже урегулировал. Необходимое оборудование в медицинских лабораториях для анализа крови уже есть.

По действующим правилам, напомним, опьянение водителя определяется в несколько этапов. Первый этап — по выдоху. Замеры производятся алкометром, который должен показать не более 0,16 мг алкоголя на литр воздуха. Также в обязательном порядке у гражданина берут на анализ мочу, правило это введено с 2015 года приказом Минздрава 933н.

Этим же приказом предусмотрен анализ крови в двух случаях: если водитель находится без сознания после аварии и если водитель не может в течение получаса сдать мочу. Результаты исследования крови, исходя из действующей редакции КоАП, не могут быть учтены для официального признания водителя пьяным, потому что в кодексе речь идет только о выдохе.

Источник Коммерсантъ




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