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22 декабря 2016
13:13:35

У некоторых тольяттинских пенсионеров отберут компенсацию за проездной

С 1 января 2017 года ежемесячная денежная выплата на проезд в городском общественном транспорте будет предоставляться только тем, кто прекратил трудовую деятельность. Размер выплаты составляет 270 рублей.

Тем, кому пенсии были установлены после 31 марта 2015 года, ежемесячная денежная выплата полагается в том случае, если пенсия не превышает в полтора раза величину прожиточного минимума пенсионера, установленного в Самарской области.

Подробную информацию жители города могут получить в  Главном управлении социальной защиты населения Центрального округа по месту жительства в часы приема (понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед 12:00 до 12:48; среда и пятница с 8:00 до 12:00).

Прием граждан проводится по следующим адресам:

- улица Победы, дом 74, кабинеты №2, №3, №4, тел. 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;

- бульвар Орджоникидзе, дом 16, кабинеты №103, №222, тел. 54-49-06, 54-34-91;

- улица Матросова, дом 19д, кабинеты №8, №9,№10, №11,№12 тел. 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.




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