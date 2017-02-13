Завтра в городе будет работать бригада специалистов областного кардиодиспансера. Медики проведут бесплатный прием юных горожан и их родителей в Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3. Вас ждут в 10.30 по адресу ул. Свердлова, 82, каб. 43, 3 этаж.