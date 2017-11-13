Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову.

Фото: горадминистрация

32-летняя чиновница успела поработать экономистом, муниципальную службу начала с должности главного специалиста информационно-аналитического управления в думе. В мэрии, а ныне в горадминистрации, Татьяна Блинова с 2012 года, она замещала должность начальника орготдела управления по связям с общественностью, а затем и руководителя организационного управления.

Стоит напомнить, что кадровые перестановки в тольяттинской администрации начались после того, как сменился глава города. В марте истек срок полномочий Сергея Андреева. Он стал последним всенародно избранным мэром. Согласно принятому в регионе закону, отменяющему прямые выборы глав городов, победителем соответствующего конкурса в Тольятти стал директор самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Анташев.