Пирамида выросла в поселке Зубчаниновка. Долг абонента превысил 50 тысяч рублей. Представители компании «Самарские коммунальные системы» неоднократно обращались к хозяину внушительного кирпичного строения, присылали уведомления, пытались встретиться лично, приняли все меры досудебного воздействия, но всё безрезультатно.

Владелец коттеджа сначала не поверил в то, что именно перед его домом появится "долговой" арт-объект. Мужчина утверждал, что водоснабжение в его доме давно отключено. Сотрудники СКС еще раз, при хозяине, исследовали прилегающие водопроводные сети и доказали, что водоснабжение в доме есть, а значит и долг набежал не просто так.

Появление сотрудников СКС вместе журналистами и погрузочной техникой вызвало настоящий ажиотаж на улице и стало хорошим напоминанием о своевременной оплате услуг ЖКХ всем соседям. Когда трёхтонная бетонная пирамида 1,5 метра в высоту и ширину – заняла свое позорное место перед домом неплательщика, тот мгновенно выразил готовность погасить долг. Как только он будет погашен, "груз долгов" переедет к следующему "забывчивому" абоненту.

Фото: Самарские коммунальные системы