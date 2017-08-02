слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 августа 2017
09:47:41

У ДКиТ может появиться сквер имени Сергея Жилкина

Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева.

В частности, как пишет TLTgorod, для этих целей предусмотрена площадка, где много лет находятся заброшенные фонтаны. По словам Анташева, уже есть несколько проектов с готовой госэкспертизой.

«Если население определит рейтинг площадок - а на мой взгляд, это лучше сделать через интернет! - то мы, соответственно, будем исходить из наличия средств, - добавил градоначальник.

«В 2018 году мы хотим попасть в программу «Комфортная среда» и реализовывать эти проекты в приоритетном порядке», заключил он.




Последние новости Тольятти

02 августа
12:45
В Тольятти решено объединить «Бессмертный полк» и сделать шествие единым

Это объединяющее событие, поэтому надо объединиться...

02 августа
12:37
Астрономия "заберет" часы у второго иностранного языка

Курс астрономии появится в школьной программе с 1-го сентября...

02 августа
12:36
В Минздраве планируют за 2 года ликвидировать недостаток медицинских кадров

Например, укомплектованность штата в тольяттинском медгородке – 62%...

02 августа
10:44
Тольяттинцам рекомендовали не купаться в Волге

Санитарные врачи выявили несоответствие качества воды требованиям СанПиН...

02 августа
10:08
Роспотребнадзор описал опасные для жизни арбузы

Хорошие арбузы — чаще средние по размерам...

02 августа
9:52
Криштиану Роналду грозит 7 лет тюрьмы

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 млн евро...

02 августа
9:14
В Самарской области задержан пьяный водитель-новичок, который за 3 месяца своей езды получил 63 протокола

Владелец "Нивы" попал в поле зрения активистов "Ночного патруля"...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+