Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева.
В частности, как пишет TLTgorod, для этих целей предусмотрена площадка, где много лет находятся заброшенные фонтаны. По словам Анташева, уже есть несколько проектов с готовой госэкспертизой.
«Если население определит рейтинг площадок - а на мой взгляд, это лучше сделать через интернет! - то мы, соответственно, будем исходить из наличия средств, - добавил градоначальник.
«В 2018 году мы хотим попасть в программу «Комфортная среда» и реализовывать эти проекты в приоритетном порядке», заключил он.
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