Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева.

В частности, как пишет TLTgorod , для этих целей предусмотрена площадка, где много лет находятся заброшенные фонтаны. По словам Анташева, уже есть несколько проектов с готовой госэкспертизой.

«Если население определит рейтинг площадок - а на мой взгляд, это лучше сделать через интернет! - то мы, соответственно, будем исходить из наличия средств, - добавил градоначальник.

«В 2018 году мы хотим попасть в программу «Комфортная среда» и реализовывать эти проекты в приоритетном порядке», заключил он.