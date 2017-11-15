Об этом в интервью ТАСС рассказал сам зимний волшебник. Часто, по его словам, дети просят деньги, видимо скоро будут присылать даже номер карты, пошутил Дед Мороз. Он добавил, что в преддверии праздников побывает почти в 50 российских городах, где поздравит с Новым годом, вручит подарки, станет водить хоровод и петь песни с детьми.

В Тольятти Всероссийский Дед Мороз прибудет 17 декабря. Театрализованное представление «Весёлое Новогодье» и «зажжение» главной ёлки города состоится на Центральной площади - с 13 до 15 часов.