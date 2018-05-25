Песня написана специально к чемпионату мира по футболу в России. Композицию под названием «Мы-чемпионы» представила группа «Революция». Этот коллектив по праву считается одним из лидеров Самарской рок-сцены.
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