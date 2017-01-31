В сообщении отмечается, что вряд ли дельфин мог надеть на себя футболку сам. Скорее всего, кто-то намеренно натянул её на него. При этом жизнь дельфина была подвергнута серьезной опасности: если ткань закроет дыхательное отверстие, расположенное на его спине, то он просто задохнется.
Источник Маяк
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