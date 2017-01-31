Фотографии "одетого" млекопитающего появились в соцсетях. Там их заметили зоозащитники из Центра по изучению дельфинов и департамента парков и дикой природы, которые решили найти дельфина и помочь ему освободиться от одежды. Для этого они разместили объявление о розыске на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что вряд ли дельфин мог надеть на себя футболку сам. Скорее всего, кто-то намеренно натянул её на него. При этом жизнь дельфина была подвергнута серьезной опасности: если ткань закроет дыхательное отверстие, расположенное на его спине, то он просто задохнется.