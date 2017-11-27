Международный аэропорт острова закрылся на сутки из-за извергающегося вулкана Агунг. Такое решение принято, поскольку пепел поднялся на летную высоту – полтора километра. Сотни рейсов отменены, несколько направлявшихся на Бали самолетов были вынуждены сесть в Джакарте или Сингапуре.

Агунгу присвоили наивысший уровень опасности. Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана. В 1963 году из-за его извержения погибли более тысячи человек.