Власти страны разрешили передвигаться по дорогам только на автомобилях этого цвета, все остальные оказались вне закона и отправляются на штрафстоянку. Импорт черных авто в страну был запрещен еще три года назад.

Тогда все было на неофициальном уровне. Недовольным объясняли, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».

Кроме того, в стране полностью запретили садиться за руль женщинам. Министр внутренних дел страны представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».