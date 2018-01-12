Власти страны разрешили передвигаться по дорогам только на автомобилях этого цвета, все остальные оказались вне закона и отправляются на штрафстоянку. Импорт черных авто в страну был запрещен еще три года назад.
Тогда все было на неофициальном уровне. Недовольным объясняли, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».
Кроме того, в стране полностью запретили садиться за руль женщинам. Министр внутренних дел страны представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».
Источник Маяк
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