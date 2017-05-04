Ограничения по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что ограничения на томаты могут сохраниться на 3 или 5 лет, но будут гибкими.
Источник Эхо Москвы
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