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27 января 2017
10:50:56

Турецкие футболисты сообразили на двоих самый курьезный автогол года

Вратарь турецкой команды "Газиантеп" выронил мяч из рук, празднуя с партнером отраженный пенальти сообщает РИА Новости.

На записи, которую разместил в интернете немецкий футбольный журнал, видно, что в матче первой турецкой лиги голкиперу удалось отразить удар с пенальти и намертво зафиксировать мяч.

На радостях защитник "Газиантепа" Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего вратаря и случайно выбил у него из рук мяч, который закатился за линию ворот.




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