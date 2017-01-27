Вратарь турецкой команды "Газиантеп" выронил мяч из рук, празднуя с партнером отраженный пенальти сообщает РИА Новости .

На записи, которую разместил в интернете немецкий футбольный журнал, видно, что в матче первой турецкой лиги голкиперу удалось отразить удар с пенальти и намертво зафиксировать мяч.

На радостях защитник "Газиантепа" Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего вратаря и случайно выбил у него из рук мяч, который закатился за линию ворот.