С такой инициативой выступили в Конфедерации торговцев и ремесленников страны. По расчетам специалистов, этот шаг будет способствовать тому, что туристы начнут чаще посещать достопримечательности и ходить по магазинам.

Особенно, по мнению экспертов, это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются all inclusive и видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно. Согласно подсчётам, в среднем каждый отдыхающий в Турции турист тратит лишь около 570 долларов. Российские эксперты пока никак не прокомментировали это предложение.

Для туристов из России турпакет по системе all inclusive считается особенно привлекательным. С начала этого года турпоток россиян в Турцию увеличился почти в 9 раз и составил более 1,5 миллиона человек.