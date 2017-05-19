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19 мая 2017
09:38:53

Трое тольяттинцев стали участниками баскетбольного лагеря

#SIBURCAMP посетят Тимур Абраров, Иван Морозов и Глеб Кудрявцев. Они прошли отборочные этапы совместного проекта компании СИБУР, Единой лигой ВТБ, баскетбольной команды "Зенит". Из более чем 500 участников организаторы выбрали 21 лучшего юного спортсмена, по три из каждого города.

В программу лагеря, который пройдет в Москве с 2 по 12 июня, включены баскетбольные тренировки и игры, упражнения на общефизическую подготовку, которые будут проводиться лучшими молодыми тренерами под управлением Анатолия Лаптева.

Юных спортсменов ждут различные тренинги, посещение матчей плей-офф Единой Лиги ВТБ, увлекательные уроки-экскурсии, специально разработанные познавательные лекции, а также встречи с интересными людьми из мира спорта и вне его.




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