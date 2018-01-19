Напавших было трое: один из них задержан, поиски еще двоих ведутся, сообщает пресс-служба республиканского правительства.



Прояснилась окончательная картина ЧП, произошедшего утром 19 января в улан-удэнской школе №5, расположенной в военном посёлке Сосновый Бор. Нападавших было трое. Один из подозреваемых - ученик девятого класса. Молодые люди устроили нападение на учеников 7 класса, у которых шёл урок русского языка и литературы. В кабинет кинули коктейль Молотова и, когда дети выбегали, на них уже нападали с топором. По информации очевидцев, одному из учеников отрубили палец, ещё двое школьников получили различные травмы, пострадала также учительница.

«Приблизительно в 9:35 в школу №5 проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения», - обрисовали картину произошедшего в пресс-службе правительства Бурятии.



В больницу доставлены все четверо пострадавших, пишет группа "Спасение 24 Аварийно спасательные службы Самары"

. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях Улан-Удэ, их состояние уточняется. Также травмы при задержании себе нанёс один из нападавших. Он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведётся опознание его личности. Поиски ещё двоих нападавших продолжаются. В учебных заведениях Бурятии усилены меры безопасности, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов проинформирован об инциденте. В данный момент он в срочном порядке возвращается в Улан-Удэ с бизнес-конференции, которая проходила в столице Монголии. По поручению главы республики на месте происшествия работает заместитель председателя правительства РБ по вопросам безопасности Петр Мордовской, заместитель председателя правительства по социальной политике РБ Вячеслав Цыбикжапов, министр образования РБ Баир Жалсанов, министр здравоохранения РБ Дамбинима Самбуев, - уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.



На месте происшествия также работают прокуратура, МВД, командование 36-ой армии, Следственный комитет, глава Октябрьского района Улан-Удэ.



Тем временем Life сообщает, что личности двоих нападавших уже установлены. Ими оказались ученики девятого класса Антон Б. и Александр Р.