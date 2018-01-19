Россияне заняли весь пьедестал в соревновании пар. Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевали золото. Второе и третье места заняли Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт соответственно.

Министр спорта Павел Колобков выразил надежду, что успех российских фигуристов, взявших все три медали на чемпионате Европы в парном катании, придаст сил другим россиянам для побед. Турнир проходит в Москве.

Он завершится 21 января показательными выступлениями