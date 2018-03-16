Эмиль Саттаров стал одним из самых юных финалистов конкурса «Детские мечты». Теперь 3-летний футболист - обладатель мяча с автографами любимой команды.

Осенью прошлого года сборная России по футболу объявила о старте конкурса для детей. В рамках этой акции любой болельщик российской национальной команды в возрасте до 14 лет мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении.

Всего в адрес игроков сборной России поступило около 3000 обращений из разных уголков страны. Дети описывали, что значит для них футбол, рассказывали про свои семьи и делились самыми заветными мечтами.

По итогам конкурса 11 футболистов национальной команды отобрали 121 заявку, среди которой и юный футболист из Тольятти Эмиль Саттаров. Мальчик посещает футбольную секцию и уже умеет забивать мяч в ворота. В письме к сборной финалист конкурса «Детские мечты» рассказал, что вся его семья любит футбол и болеет за российскую сборную. В качестве подарка у футболистов Эмиль попросил настоящий футбольный мяч с автографами сборной, чтобы он вдохновлял его на новые победы. Не забыл юный футболист попросить подарок и для сестренки Виолетты, которая занимается робототехникой и мечтает о конструкторе.

Заветные подарки от футболистов Эмилю вручили 15 марта. Всего из Самарской области в число финалистов попали двое ребят.

Как отметил участник проекта РФС, защитник сборной России Евгений Чернов, для футболистов конкурс стал хорошей возможностью поблагодарить маленьких болельщиков команды.

«Победители конкурса живут в разных деревнях, в разных городах, в разных поселках, но всех объединяет то, что они очень любят футбол, и они очень здорово поддерживают нашу сборную. И, к сожалению, у них всех разная судьба: кто-то тяжело болеет, кто-то живет без родителей, и поэтому очень рады, что у нас есть возможность помочь им и воплотить их мечту в реальность», - сказал Евгений Чернов.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев отметил, что дети со всей страны писали футболистам большие личные письма, рассказывали, как болеют за них. Это мотивирует показывать хорошую игру.

«Дети просили у нас мячики, перчатки и другие вещи, чтобы тренироваться. Мы рады, что можем им помочь приблизиться к мечте», - добавил игрок «Зенита».

Фото: правительство Самарской области