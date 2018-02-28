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28 февраля 2018
09:31:25

«ТРЕМОЛО CHALLENGE»: как это будет

Организаторы забега в поддержку исскуства раскрыли программу воскресного мероприятия, о котором мы уже рассказали здесь.

В 9.00 спортсмены и музыканты соберутся в ресторане «Мельница» на базе отдыха "Новая волна" (Портпоселок, Комсомольское шоссе, 68), ранеры лично отметятся на стойке регистрации

 В 9.30 все сядут в теплый автобус и отправятся на старт – к Молодецкому кургану

В 11.00 пройдет массовая зарядка, чтобы разогреться перед большой дистанцией, и под музыку духового оркестра будет дан старт

Трасса будет проходить через все водохранилище - от Молодецкого кургана до б/о "Новая волна" (около 13 км). Она будет расчищена и размечена, так что никто не утонет в сугробах и не собьется с пути. Сопровождать спортсменов будут несколько снегоходов, на дежурстве непременно будут спасатели МЧС, врач "Скорой помощи" и, конечно, фотограф.

По окончании забега (примерно в 13.00) всех участников ждут горячий чай и закуски. А после фуршета состоится торжественный старт продаж билетов на XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло», а также фотосессия всех участников «ТРЕМОЛО challenge».




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