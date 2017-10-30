В связи с празднованием Дня народного единства.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец пояснил, что, поскольку в этом году праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник - 6 ноября.

"При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на один час", - отметили в пресс-службе Роструда.

Это последние длинные выходные в этом году. Следующие 10-дневные праздничные дни будут у россиян в связи с празднованием Нового года, уточняет ТАСС .