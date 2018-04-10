Соревнования будут проходить с 12 по 15 апреля. Более 400 спортсменов из 25 стран намерены бороться не только за медали, но и за право участия в Европейских играх-2019 в Минске и Юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе.

В составе сборной России 3 тольяттинских спортсмена. Михаил Мельник и Андрей Юдин будут участвовать в чемпионате Европы. Михаил соревнуется в двух дисциплинах — индивидуальных и синхронных прыжках, а Андрей только в синхронных прыжках.

Еще одной воспитаннице СДЮСШОР № 7 «Акробат» – Элине Степановой –предстоит борьба за медали на первенстве Европы в дисциплине – акробатическая дорожка.

Фото: tgl-sport.ru