Сразу 3 повода откупорить бутылку с шампанским есть сегодня у жителей Тольятти. Во-первых, Старый Новый год. Несмотря на то, что в календаре этот день не выделен красным, многие сегодня ближе к полуночи сядут за стол. Своим появлением Старый Новый год обязан большевикам. Именно они подарили этому празднику долгую жизнь, переведя Россию с юлианского календаря на григорианский в 1918 году. Возникло расхождение между двумя циклами на 13 дней. Интересно, что Старый Новый год весело празднуется не только в России. Новый год по старому стилю принято отмечать также в Сербии, Армении, Македонии, Черногории, Румынии и Греции, то есть в тех странах, где распространено православие.

Во-первых, сегодня День российской печати. Именно в этот день вышел в свет первый номер русскоязычной газеты. В Тольятти сегодня порядка 3 десятков печатных изданий, плюс множество новостных ресурсов в сети - время диктует новые правила, жители города все больше читают новости именно в Интернете.

Ну и наконец, сегодня новый для нас праздник, который введен лишь 3 года назад – день Самарской губернии. "С момента своего основания в 1851 году Самарская губерния стала важным стратегическим регионом для всей страны. Не зря в годы Великой Отечественной войны Куйбышев получил звание "запасной столицы", говорится в поздравлении мэра Сергея Андреева, выпущенном по случаю праздника.