О ДТП на 913 километре федеральной трассы рассказали спасатели губернии. Из-за сложных погодных условий участниками аварии стали фура, грузовая «Газель» и «Приора». Два человека госпитализированы, а водитель «Газели» получил травмы, не совместимые с жизнью. Его тело оказалось зажатым в деформированной от удара кабине автомобиля.

На то, чтобы достать погибшего, сотрудникам поисково-спасательного отряда Сызрани пришлось потратить более 2 часов. В МЧС Самарской области напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима и особых мер осторожности при движении в сложных погодных условиях и ограниченной видимости.

Фото: psso.ru