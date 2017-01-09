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09 января 2017
07:26:35

Три машины столкнулись на М-5 в Рождество, погиб мужчина

О ДТП на 913 километре федеральной трассы рассказали спасатели губернии. Из-за сложных погодных условий участниками аварии стали фура, грузовая «Газель» и «Приора». Два человека госпитализированы, а водитель «Газели» получил травмы, не совместимые с жизнью. Его тело оказалось зажатым в деформированной от удара кабине автомобиля.

На то, чтобы достать  погибшего,  сотрудникам поисково-спасательного отряда Сызрани пришлось потратить более 2 часов. В МЧС Самарской области напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима и особых мер осторожности при движении в сложных погодных условиях и ограниченной видимости.

Фото: psso.ru




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