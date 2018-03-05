Авария произошла накануне в Сергиевском районе. Как рассказали в пресс-службе облглавка, сначала столкнулись два грузовик: водитель «Mercedes» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в «Volvo», а затем произошло столкновение с легковой ВАЗ 21140.

В результате водители «Mercedes» и ВАЗ 21140, также пассажир отечественного автомобиля – девочка 2004 года рождения - от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля «Volvo» и сидевшая в легковушке женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Происшествия Тольятти