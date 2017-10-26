ДТП произошло около 7 часов в Кинель-Черкасском районе на 98км дороги «Самара – Бугуруслан». Как рассказали в полиции региона, водитель вазовской «15» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нисан». Есть данные, что спидометр отечественной машины застыл на отметке 150км/ч.
В результате ДТП три пассажира - две девушки и парень, которые находились в салоне «пятнадцатой», - погибли на месте ДТП. Оба водителя и пассажир иномарки получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося сейчас проводится проверка.
Именно он стал победителем конкурсного отбора
ДТП произошло накануне около 9 вечера у дома № 96«А» по улице Мира.
Проект о его повышении Госдума рассмотрит в ноябре
XI Спартакиада боевых искусств будет проходить с 28 октября по 6 ноября
Специальная цена действует на верхние места купейных вагонов и вагоны СВ
В регионе снимут некоторые ограничения по торговле спиртным
Мосгорсуд проверит законность приговора в отношении бывшего директора ФСИН РФ