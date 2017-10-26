ДТП произошло около 7 часов в Кинель-Черкасском районе на 98км дороги «Самара – Бугуруслан». Как рассказали в полиции региона, водитель вазовской «15» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нисан». Есть данные, что спидометр отечественной машины застыл на отметке 150км/ч.

В результате ДТП три пассажира - две девушки и парень, которые находились в салоне «пятнадцатой», - погибли на месте ДТП. Оба водителя и пассажир иномарки получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося сейчас проводится проверка.