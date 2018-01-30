ДТП произошло примерно в 10-30 в Хворостянском районе. Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, водитель вазовской «семерки» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер».
Прибывшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь ни водителю отечественной машины, ни двум его пассажирам, все трое скончались на месте. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, остался жив, но госпитализирован с различными травмами.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этой аварии, проводится проверка.
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