ДТП произошло накануне вечером в Сергиевском районе. Как рассказали в полиции региона, водитель «Kalina» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Газель».
После удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с «КАМАЗом». С идевший за рулем «Калины» мужчина, а также два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Сейчас сотрудники органов устанавливают их личности. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МВД Самарской области
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