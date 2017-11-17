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17 ноября 2017
06:58:36

Три человека погибли мгновенно на трассе М-5 в Самарской области

ДТП произошло накануне вечером в Сергиевском районе. Как рассказали в полиции региона, водитель «Kalina» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Газель».

После удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с «КАМАЗом». С идевший за рулем «Калины» мужчина, а также два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Сейчас сотрудники органов устанавливают их личности. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГУ МВД Самарской области




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