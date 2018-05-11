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11 мая 2018
07:25:20

Третий тестовый матч на «Самара Арене» сыграет «Лада-Тольятти»

Как сообщили в пресс-службе облправительства, 16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка в 24 туре ПФЛ. Начало игры в 18.00.

Клуб из Автограда, который на один матч станет хозяином «космической» арены, тренирует легендарный для Самарской области наставник - Александр Бабанов, оставивший яркий след в качестве футболиста в «Ладе» и «Крыльях Советов» и 9 мая отметивший свой 60-летний юбилей. За плечами «Лада- Тольятти» два сезона в элите российского футбола (1994, 1996) и участие в полуфинале Кубка России 2002/03.

Сейчас клуб активно работает над подготовкой талантливой молодежи. В составе команды играют 17-18 летние игроки МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада» и «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Тесное сотрудничество с главной командой области приносит свои плоды. Больше половины заявки «Крыльев Советов-2» так или иначе прошло горнило второй лиги в составе клуба из Автограда, а некоторые футболисты находятся в обойме дружины Андрея Тихонова и по сей день: Илья Визнович и Геннадий Киселев.

Новотроицкая «Носта» после вылета из первого дивизиона в 2009 году с каждым новым сезоном во второй лиге неизменно улучшают свои турнирные позиции. Михаил Белов, возглавляющий «сталеваров», проповедует комбинационный футбол и пытается привить его своим подопечным. К слову, именно «красно-желтые» первыми учинили поражение единоличному лидеру саранской «Мордовии».

Продажи билетов на матч «Лада» - «Носта» стартуют уже на следующей неделе.




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